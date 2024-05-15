На премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершено покушение, он ранен

Вероятного нападавшего задержали полицейские.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен во время стрельбы. Его срочно везут в больницу. Об этом сообщает dennikn.sk.

Словацкие СМИ сообщают, что выстрелы прозвучали перед Домом культуры, где проходило заседание правительства, когда премьер вышел к людям.

По словам свидетелей, которые были на месте происшествия, Фицо подошел к людям, после чего раздались несколько выстрелов. Затем он упал на землю.

Вероятного нападавшего задержали полицейские. Полиция оцепила территорию, здание эвакуировали.

Нападение на Фицо было подтверждено в словацком Министерстве внутренних дел.

По информации СМИ, Роберт Фицо получил 2-3 выстрела, якобы в конечности, грудь и живот.

Издание Plusky добавляет, что состояние Фицо очень тяжелое. Сейчас он находится в вертолете, который везет его в больницу в Банской Быстрице.

На кадрах ниже – момент задержания вероятного нападавшего.

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