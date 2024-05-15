На прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо скоєно замах, він поранений

Ймовірного нападника затримали поліцейські.

Прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поранили під час стрілянини. Його терміново везуть до лікарні. Про це повідомляє dennikn.sk.

Словацькі ЗМІ повідомляють, що постріли пролунали перед Будинком культури, де відбувалося засідання уряду, коли прем'єр вийшов до людей.

За словами свідків, які були на місці події, Фіцо підійшов до людей, після чого пролунало кілька пострілів. Потім він впав на землю.

Ймовірного нападника затримали поліцейські. Поліція оточила територію, будівлю евакуювали.

Напад на Фіцо підтвердили в словацькому Міністерстві внутрішніх справ.

За інформацією ЗМІ, Роберт Фіцо отримав 2-3 постріли, нібито в кінцівки, груди і живіт.

Видання Plusky додає, що стан Фіцо дуже важкий. Наразі він перебуває у гелікоптері, який везе його до лікарні в Банській Бистриці.

На кадрах нижче — момент затримання ймовірного нападника.

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