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Верховний Суд пояснив, чи потрібна ухвала слідчого судді для використання у виділеному кримінальному провадженні доказів, здобутих у результаті НСРД у первинному провадженні

16:18, 15 травня 2024
Чи є допустимим доказом протокол за результатом НСРД, якщо прокурор не надав ухвалу слідчого судді, яка б дозволяла використання у виділеному провадженні доказів, здобутих у первинному провадженні – позиція ВС.
Верховний Суд пояснив, чи потрібна ухвала слідчого судді для використання у виділеному кримінальному провадженні доказів, здобутих у результаті НСРД у первинному провадженні
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Використання у виділеному кримінальному провадженні доказів, здобутих у результаті НСРД у первинному кримінальному провадженні, не потребує ухвалення слідчим суддею рішення в порядку ст. 257 «Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інших цілях або передання інформації» КПК. Про це зазначила у постанові від 7 березня колегія суддів Першої судової палати ККС Верховного Суду по справі №752/10910/19.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, визнав особу невинуватою та виправдав у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК, на підставі п. 1 ч. 1 ст. 373 КПК.

У вироку суд визнав недопустимим доказом протокол, складений за результатами НСРД, оскільки сторона обвинувачення не надала ухвалу слідчого судді, яка б з огляду на ч. 1 ст. 257 КПК надавала підстави для використання у виділеному провадженні доказів, здобутих у результаті НСРД, проведених у первинному кримінальному провадженні.

У касаційній скарзі прокурор стверджував, що при виділенні у окреме провадження матеріалів кримінального провадження, положення ст. 257 КПК не повинні застосовуватися до доказів, здобутих в результаті НСРД у первинному провадженні.

Позиція Касаційного кримінального суду

ККС залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій. Водночас, що стосується доводів сторони обвинувачення про безпідставність посилань судів попередніх інстанцій у своїх рішеннях на положення ч. 1 ст. 257 КПК як на підставу недопустимості доказів, то ККС послався на наявність вже сформованої практики ККС із питання застосування ст. 257 КПК і констатував, що положення ч. 1 ст. 257 КПК застосовуються у випадку, коли під час проведення НСРД в одному кримінальному провадженні було здобуто відомості про вчинення іншого кримінального правопорушення, яке не розслідується у цьому провадженні.

ККС перевірив, що на підставі постанови прокурора з матеріалів первинного кримінального провадження, під час розслідування якого були проведені НСРД, були виділені матеріали до іншого кримінального провадження, а тому не було передбачених ст. 257 КПК підстав для звернення прокурора до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на використання у виділеному кримінальному провадженні інформації, здобутої у первинному кримінальному провадженні.

Автор: Наталя Мамченко

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Чи є допустимим доказом протокол за результатом НСРД, якщо прокурор не надав ухвалу слідчого судді, яка б дозволяла використання у виділеному провадженні доказів, здобутих у первинному провадженні – позиція ВС.

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