Верховный Суд объяснил, нужно ли определение следственного судьи для использования в выделенном уголовном производстве доказательств, полученных в результате НСРД в первичном производстве

Является ли допустимым доказательством протокол по результату НСРД, если прокурор не предоставил определение следственного судьи, которая позволяла бы использование в выделенном производстве доказательств, полученных в первичном производстве – позиция ВС.

Использование в выделенном уголовном производстве доказательств, полученных в результате НСРД в первичном уголовном производстве, не требует принятия следственным судьей решения в порядке ст. 257 «Использование результатов негласных следственных (розыскных) действий в других целях или передача информации» УПК. Об этом сообщила в постановлении от 7 марта коллегия судей Первой судебной палаты КУС Верховного Суда по делу №752/10910/19.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, признал лицо невиновным и оправдал в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК, на основании п. 1 ч. 1 ст. 373 УПК.

В приговоре суд признал недопустимым доказательством протокол, составленный по результатам НСРД, поскольку сторона обвинения не предоставила определение следователя судьи, которая ввиду ч. 1 ст. 257 УПК предоставляла основания для использования в выделенном производстве доказательств, полученных в результате НСРД, проведенных в первичном уголовном производстве.

В кассационной жалобе прокурор утверждал, что при выделении в отдельное производство материалов уголовного производства положения ст. 257 УПК не должны применяться к доказательствам, полученным в результате НСРД в первоначальном производстве.

Позиция Кассационного уголовного суда

КУС оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций. В то же время, что касается доводов стороны обвинения о безосновательности ссылок судов предыдущих инстанций в своих решениях положения ч. 1 ст. 257 УПК как на основании недопустимости доказательств, то КУС сослался на наличие уже сложившейся практики КУС по вопросу применения ст. 257 УПК и констатировал, что положения ч. 1 ст. 257 УПК применяются в случае, когда во время проведения НСРД в одном уголовном производстве были получены сведения о совершении другого уголовного правонарушения, которое не расследуется в этом производстве.

КУС проверил, что на основании постановления прокурора по материалам первичного уголовного производства, в ходе расследования которого были проведены НСРД, были выделены материалы в другое уголовное производство, а потому не было предусмотренных ст. 257 УПК оснований для обращения прокурора к следственному судье с ходатайством о разрешении на использование в выделенном уголовном производстве информации, полученной в первичном уголовном производстве.

Автор: Наталья Мамченко

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