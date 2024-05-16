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В яких випадках припиняється електронний документообіг між платником податків та ДПС

08:10, 16 травня 2024
Порядок обміну електронними документами платника податків та контролюючого органу затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
В яких випадках припиняється електронний документообіг між платником податків та ДПС
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Податкова служба у Житомирській області повідомляє, в яких випадках припиняється електронний документообіг між платником податків та контролюючим органом.

Зазначається, що відповідно до п. 42.6 ПКУ, електронний документообіг між платником податків та контролюючим органом припиняється виключно у випадках:

  • отримання інформації від кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг про завершення строку чинності (або скасування) кваліфікованого сертифіката відкритого ключа керівника платника податків;
  • отримання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про зміну керівника платника податків;
  • отримання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію припинення юридичної особи;
  • наявності в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків інформації про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця чи незалежної професійної діяльності фізичної особи;
  • наявності в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків інформації про закриття реєстраційного номера облікової картки платника податків у зв'язку зі смертю.

Порядок обміну електронними документами платника податків та контролюючого органу затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

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