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Блінкен заявив, що Зеленський та Байден можуть зустрітися для підписання угоди про безпеку

16:02, 15 травня 2024
Ентоні Блінкен не уточнив, коли саме лідери країн можуть зустрітися.
Блінкен заявив, що Зеленський та Байден можуть зустрітися для підписання угоди про безпеку
Фото: pravda.com
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Держсекретар США Ентоні Блінкен очікує, що Президент України Володимир Зеленський та американський лідер Джо Байден можуть провести зустріч протягом наступних тижнів. Про це він заявив на спільній пресконференції з главою МЗС Дмитром Кулебою в Києві.

За його словами, він очікує, що президенти матимуть змогу зустрітися протягом наступних тижнів. Водночас він не уточнив, коли саме лідери країн можуть зустрітися.

«Серед іншого, ми хочемо підписати двосторонню угоду про безпеку, і ми на порозі її укладення», – зазначив Блінкен.

Також держсекретар зазначив, що не має жодних анонсів щодо участі, зокрема, президента США Джо Байдена у Саміті миру в Швейцарії 15-16 червня, але зауважив, що США працюють над підтримкою цієї ініціативи.

Нагадаємо, влітку Зеленський має відвідати США для участі в саміті НАТО, який відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня.

Раніше Ентоні Блінкен заявляв, що Сполучені Штати Америки не заохочують застосування американської зброї для ударів по території рф, але рішення за Україною.

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