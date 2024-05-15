У Львові понад 20 людей визволили з ліфтів під час аварійних відключень світла

У Львові ввечері по місту під час аварійних відключень електроенергії було зафіксовано 17 застрягань в ліфтах, зранку – 4. Аварійні бригади визволяли людей з кабін в оперативному порядку. Про це розповіли у міськраді 15 травня.
Мешканців міста наполегливо просять не користуватися ліфтами під час повітряної тривоги та відключення електропостачання, а також не дозволяти робити це дітям.
«За таких умов, щоб вивільнити особу, яка застрягла у ліфті, необхідно більше години часу. Дбайте про свою безпеку і безпеку своїх дітей», – закликають у департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.
Куди звертатися у разі застрягання у ліфті:
гаряча лінія міста
ЛКП «Львівсвітло»
ТзОВ «Ліфт-Еко»
ПП «Майстер-Рос»
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