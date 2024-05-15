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У Львові понад 20 людей визволили з ліфтів під час аварійних відключень світла

22:54, 15 травня 2024
Аварійні бригади визволяли людей з кабін в оперативному порядку.
У Львові понад 20 людей визволили з ліфтів під час аварійних відключень світла
Ілюстративне зображення: Роман Балук / city-adm.lviv.ua
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У Львові ввечері по місту під час аварійних відключень електроенергії було зафіксовано 17 застрягань в ліфтах, зранку – 4. Аварійні бригади визволяли людей з кабін в оперативному порядку. Про це розповіли у міськраді 15 травня.

Мешканців міста наполегливо просять не користуватися ліфтами під час повітряної тривоги та відключення електропостачання, а також не дозволяти робити це дітям.

«За таких умов, щоб вивільнити особу, яка застрягла у ліфті, необхідно більше години часу. Дбайте про свою безпеку і безпеку своїх дітей», – закликають у департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.

Куди звертатися у разі застрягання у ліфті:

гаряча лінія міста

  • 1580,
  • +38 (032) 297 59 11.

ЛКП «Львівсвітло»

  • +38 (067) 310 98 20,
  • +38 (032) 297 51 11,
  • +38 (032) 297 50 97.

ТзОВ «Ліфт-Еко»

  • +38 (032) 244 67 67,
  • +38 (032) 222 30 77,
  • +38 (093) 373 70 94, 
  • +38 (050) 379 35 33.

ПП «Майстер-Рос»

  • +38 (032) 247 22 12,
  • +38 (068) 500 12 24.

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