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Во Львове более 20 человек вызволили из лифтов во время аварийных отключений света

22:54, 15 мая 2024
Аварийные бригады освобождали людей из кабин в оперативном порядке.
Во Львове более 20 человек вызволили из лифтов во время аварийных отключений света
Иллюстративное изображение: Роман Балук / city-adm.lviv.ua
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Во Львове вечером по городу во время аварийных отключений электроэнергии было зафиксировано 17 застреваний в лифтах, утром – 4. Аварийные бригады освобождали людей из кабин в оперативном порядке. Об этом рассказали в горсовете 15 мая.

Жителей города настойчиво просят не пользоваться лифтами во время воздушной тревоги и отключения электроснабжения, а также не разрешать делать это детям.

«При таких условиях, чтобы высвободить застрявшее в лифте лицо, необходимо больше часа времени. Заботьтесь о своей безопасности и безопасности своих детей», – призывают в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета.

Куда обращаться в случае застревания в лифте:

горячая линия города

  • 1580,
  • +38 (032) 297 59 11.

ЛКП «Львовсвет»

  • +38 (067) 310 98 20,
  • +38 (032) 297 51 11,
  • +38 (032) 297 50 97.

ООО «Лифт-Эко»

  • +38 (032) 244 67 67,
  • +38 (032) 222 30 77,
  • +38 (093) 373 70 94, 
  • +38 (050) 379 35 33.

ЧП «Мастер-Рос»

  • +38 (032) 247 22 12,
  • +38 (068) 500 12 24.

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