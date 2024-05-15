Во Львове более 20 человек вызволили из лифтов во время аварийных отключений света

Во Львове вечером по городу во время аварийных отключений электроэнергии было зафиксировано 17 застреваний в лифтах, утром – 4. Аварийные бригады освобождали людей из кабин в оперативном порядке. Об этом рассказали в горсовете 15 мая.
Жителей города настойчиво просят не пользоваться лифтами во время воздушной тревоги и отключения электроснабжения, а также не разрешать делать это детям.
«При таких условиях, чтобы высвободить застрявшее в лифте лицо, необходимо больше часа времени. Заботьтесь о своей безопасности и безопасности своих детей», – призывают в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета.
Куда обращаться в случае застревания в лифте:
горячая линия города
ЛКП «Львовсвет»
ООО «Лифт-Эко»
ЧП «Мастер-Рос»
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