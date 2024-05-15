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Блинкен заявил, что Зеленский и Байден могут встретиться для подписания соглашения о безопасности

16:02, 15 мая 2024
Энтони Блинкен не уточнил, когда лидеры стран могут встретиться.
Блинкен заявил, что Зеленский и Байден могут встретиться для подписания соглашения о безопасности
Фото: pravda.com
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Госсекретарь США Энтони Блинкен ожидает, что Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден могут провести встречу в течение следующих недель. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Дмитрием Кулебой в Киеве.

По его словам, он ожидает, что президенты смогут встретиться в течение следующих недель. В то же время, он не уточнил, когда именно лидеры стран могут встретиться.

«Среди прочего, мы хотим подписать двустороннее соглашение о безопасности, и мы на пороге его заключения», – отметил Блинкен.

Также госсекретарь отметил, что нет никаких анонсов об участии, в частности, президента США Джо Байдена в Саммите мира в Швейцарии 15-16 июня, но отметил, что США работают над поддержкой этой инициативы.

Напомним, летом Зеленский должен посетить США для участия в саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.

Ранее Энтони Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты Америки не поощряют применение американского оружия для ударов по территории россии, но решение за Украиною.

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