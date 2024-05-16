В каких случаях прекращается электронный документооборот между налогоплательщиком и ГНС

08:10, 16 мая 2024
Порядок обмена электронными документами налогоплательщика и контролирующего органа утверждается центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику.
Налоговая служба в Житомирской области сообщает, в каких случаях прекращается электронный документооборот между налогоплательщиком и контролирующим органом.
Отмечается, что согласно п. 42.6 НКУ электронный документооборот между налогоплательщиком и контролирующим органом прекращается исключительно в случаях:
- получение информации от квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг о завершении срока действия (или отмены) квалифицированного сертификата открытого ключа руководителя налогоплательщика;
- получение информации из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований об изменении руководителя налогоплательщика;
- получение информации из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований о государственной регистрации прекращения юридического лица;
- наличия в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков информации о прекращении предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя или независимой профессиональной деятельности физического лица;
- наличия в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков информации о закрытии регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика в связи со смертью.
Порядок обмена электронными документами налогоплательщика и контролирующего органа утверждается центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику.
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