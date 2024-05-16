В каких случаях прекращается электронный документооборот между налогоплательщиком и ГНС

Порядок обмена электронными документами налогоплательщика и контролирующего органа утверждается центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику.

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Налоговая служба в Житомирской области сообщает, в каких случаях прекращается электронный документооборот между налогоплательщиком и контролирующим органом.

Отмечается, что согласно п. 42.6 НКУ электронный документооборот между налогоплательщиком и контролирующим органом прекращается исключительно в случаях:

получение информации от квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг о завершении срока действия (или отмены) квалифицированного сертификата открытого ключа руководителя налогоплательщика;

получение информации из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований об изменении руководителя налогоплательщика;

получение информации из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований о государственной регистрации прекращения юридического лица;

наличия в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков информации о прекращении предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя или независимой профессиональной деятельности физического лица;

наличия в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков информации о закрытии регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика в связи со смертью.

Порядок обмена электронными документами налогоплательщика и контролирующего органа утверждается центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику.

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