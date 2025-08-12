Практика судов
«Укрэнерго» завиновало «Укргидроэнерго» почти 8 млрд грн

19:56, 12 августа 2025
Генеральный директор «Укргидроэнерго» Богдан Сухецкий рассказал о самых низких запасах воды за десятилетие и долге в 8 млрд.
Фото: uhe.gov.ua
ЧАО «Укргидроэнерго» столкнулось с долгом НЭК «Укрэнерго» на балансирующем рынке в размере почти 8 млрд грн, при этом механизм погашения задолженности до сих пор отсутствует. Об этом заявил и.о. генерального директора «Укргидроэнерго» Богдан Сухецкий во время онлайн-дискуссии Energy Club.

«Укрэнерго» должно «Укргидроэнерго» на балансирующем рынке почти 8 млрд грн. Мы за счет международных кредитов начинаем покрывать расчеты за передачу и диспетчеризацию. Потому что 8 миллиардов – это 8 миллиардов. Это почти размер нашей инвестпрограммы. И механизма расчетов нет. Зато мы постоянно увеличиваем эту задолженность», – подчеркнул Сухецкий. По его словам, «Укрэнерго» пока не может спрогнозировать динамику расчетов.

Кроме того, Сухецкий обратил внимание на критическую ситуацию с водными ресурсами. В этом году «Укргидроэнерго» имеет самые низкие запасы воды для производства электроэнергии и обеспечения потребностей потребителей за последние десятилетия.

«Даже когда есть рынок, когда есть профицит на рынке, когда есть низкие цены, мы видим, что энергосистема все равно находится в ситуации, когда нас загружают сверх графика, включают в те часы, в которые мы даже не планировали, когда ресурс используется для того, чтобы сбалансировать энергосистему и все. Понятно, что над этим нужно работать и работать», – пояснил он.

Сухецкий подчеркнул, что решение этих проблем требует комплексного подхода и совершенствования работы энергетического сектора. Сейчас «Укргидроэнерго» пытается эффективно управлять имеющимися запасами, но системные вызовы остаются серьезным препятствием.

