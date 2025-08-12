«Укренерго» завинило «Укргідроенерго» майже 8 млрд грн

Гендиректор «Укргідроенерго» Богдан Сухецький розповів про найнижчі запаси води за десятиліття та борг у 8 млрд.

ПрАТ «Укргідроенерго» зіткнулося з боргом НЕК «Укренерго» на балансуючому ринку в розмірі майже 8 млрд грн, при цьому механізм погашення заборгованості досі відсутній. Про це заявив т.в.о. генерального директора «Укргідроенерго» Богдан Сухецький під час онлайн-дискусії Energy Club.

«Укренерго» винно «Укргідроенерго» на балансуючому ринку майже 8 млрд грн. Ми за рахунок міжнародних кредитів починаємо покривати розрахунки за передачу і диспетчеризацію. Бо 8 мільярдів – це 8 мільярдів. Це майже розмір нашої інвестпрограми. І механізму розрахунків немає. Натомість ми постійно збільшуємо цю заборгованість», – наголосив Сухецький. За його словами, «Укренерго» наразі не може спрогнозувати динаміку розрахунків.

Крім того, Сухецький звернув увагу на критичну ситуацію з водними ресурсами. Цьогоріч «Укргідроенерго» має найнижчі запаси води для виробництва електроенергії та забезпечення потреб споживачів за останні десятиліття. Розбалансованість енергосистеми ускладнює накопичення ресурсів.

«Навіть коли є ринок, коли є профіцит на ринку, коли є низькі ціни, ми бачимо, що енергосистема все одно перебуває в ситуації, коли нас вантажать понад графік, включають в ті години, в які ми навіть не планували, коли ресурс використовується заради того, щоб збалансувати енергосистему і все. Зрозуміло, що над цим потрібно працювати й працювати», – пояснив він.

Сухецький підкреслив, що вирішення цих проблем потребує комплексного підходу та вдосконалення роботи енергетичного сектору. Наразі «Укргідроенерго» намагається ефективно управляти наявними запасами, але системні виклики залишаються серйозною перешкодою.

