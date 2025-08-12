Встреча Трампа и Путина на Аляске – это «личная победа» Путина, – Зеленский

Зеленский обеспокоен встречей Трампа и Путина на Аляске.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу предстоящих переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Путиным, которые состоятся на Аляске. Об этом он заявил во время общения с журналистами.

«Результата этой двусторонней встречи на Аляске я не знаю. То есть мы увидим это с вами, наверное. Я не знаю, о чем они будут говорить без нас. Наверное, есть свой двусторонний трек. Украинские вопросы должны обсуждаться как минимум втроем», – подчеркнул Зеленский, отметив важность участия Украины в таких переговорах.

Он также отметил, что сам факт встречи на территории США является «личной победой» Путина, поскольку это помогает ему выйти из международной изоляции.

Зеленский также выразил обеспокоенность по поводу возможного отсрочки санкционной политики.

«Он этой встречей каким-то образом отсрочил санкционную политику. У президента Трампа есть серьезные санкции, и мы очень ждем этих санкций. Посмотрим, что будет дальше. У нас завтра будет разговор в формате всей Европы и США», – сказал президент Украины.

