Зустріч Трампа і Путіна на Алясці – це «особиста перемога» Путіна, – Зеленський

Зеленський занепокоєний зустріччю Трампа і Путіна на Алясці.

Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння щодо майбутніх переговорів між президентом США Дональдом Трампом і Путіним, які відбудуться на Алясці. Про це він заявив під час спілкування з журналістами.

«Результату цієї двосторонній зустрічі на Алясці я не знаю. Тобто ми побачимо це з вами, напевно. Я не знаю про що будуть вони говорити без нас. Напевно, є свій двосторонній трек. Українські питання повинні обговорюватись утрьох щонайменше», – наголосив Зеленський, підкресливши важливість участі України в таких перемовинах.

Він також зазначив, що сам факт зустрічі на території США є «особистою перемогою» Путіна, оскільки це допомагає йому вийти з міжнародної ізоляції.

Зеленський також висловив стурбованість щодо можливого відтермінування санкційної політики.

«Він цією зустріччю якимось чином відтермінував санкційну політику. У президента Трампа є серйозні санкції, і ми дуже чекаємо на ці санкції. Ми подивимося, що буде далі. У нас завтра буде розмова в форматі всієї Європи і США», – сказав президент України.

