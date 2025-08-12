Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці – це «особиста перемога» Путіна, – Зеленський

20:35, 12 серпня 2025
Зеленський занепокоєний зустріччю Трампа і Путіна на Алясці.
Зустріч Трампа і Путіна на Алясці – це «особиста перемога» Путіна, – Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння щодо майбутніх переговорів між президентом США Дональдом Трампом і Путіним, які відбудуться на Алясці. Про це він заявив під час спілкування з журналістами.

«Результату цієї двосторонній зустрічі на Алясці я не знаю. Тобто ми побачимо це з вами, напевно. Я не знаю про що будуть вони говорити без нас. Напевно, є свій двосторонній трек. Українські питання повинні обговорюватись утрьох щонайменше», – наголосив Зеленський, підкресливши важливість участі України в таких перемовинах.

Він також зазначив, що сам факт зустрічі на території США є «особистою перемогою» Путіна, оскільки це допомагає йому вийти з міжнародної ізоляції.

Зеленський також висловив стурбованість щодо можливого відтермінування санкційної політики.

«Він цією зустріччю якимось чином відтермінував санкційну політику. У президента Трампа є серйозні санкції, і ми дуже чекаємо на ці санкції. Ми подивимося, що буде далі. У нас завтра буде розмова в форматі всієї Європи і США», – сказав президент України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

путін Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Президент Зеленський доручив уряду опрацювати можливість повторної вступної кампанії до вишів взимку

«Була ідея зокрема зимової вступної кампанії, щоб не доводилося чекати рік, якщо влітку не вдалося пройти», зазначив Президент.

Володимир Зеленський доручив уряду зняти обмеження на виїзд для чоловіків до 22 років

Президент доручив Кабміну опрацювати дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків до 22 років

Підвищення зарплат в апаратах судів: правовий комітет Ради вирішив поцікавитися у Кабміну, що там зі встановленням коефіцієнтів

Водночас Президент поки не підписав закон, який дозволяє застосувати коефіцієнти для підвищення зарплат працівникам апаратів судів в 2025 році.

Комітет рекомендував прийняти законопроект про підвищення окладу суддям місцевих судів до 90 тисяч грн за основу – Денис Маслов

Суддям місцевих судів можуть підвищити посадовий оклад до 90 тисяч грн.

Професія судді стає все більше жіночою – майже 55% суддів є жінками

Найбільшій гендерний дисбаланс спостерігається в судах першої інстанції.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду