Перевод работника — нужно ли согласие и как оплачивается работа

Специалисты управления инспекционной деятельности в Запорожской области разъяснили, в каких случаях работодатель может перевести работника на другую работу и как в таких случаях оплачивается труд.

Что такое перевод на другую работу

Согласно Кодексу законов о труде Украины (КЗоТ), перевод на другую работу означает поручение работнику заданий, которые не соответствуют его специальности, квалификации или должности, определённой трудовым договором. Такой перевод, даже на нижеоплачиваемую должность, не является увольнением, а лишь изменением трудовой функции.

Когда требуется согласие работника

В соответствии со статьёй 32 КЗоТ, перевод на другую работу возможен только с согласия работника.

Исключения, когда согласие не требуется

Статья 33 КЗоТ предусматривает, что работодатель может перевести работника сроком до одного месяца без его согласия, если:

необходимо предотвратить или ликвидировать последствия стихийного бедствия, эпидемий, эпизоотий;

произошла производственная авария;

возникли другие обстоятельства, представляющие угрозу жизни или нормальным условиям людей.

В таком случае работа не должна быть противопоказана по состоянию здоровья, а оплата производится за выполненную работу, но не ниже среднего заработка по предыдущей должности.

Гарантии при постоянном переводе

Если работника переводят на другую постоянную нижеоплачиваемую работу, согласно статье 114 КЗоТ, за ним сохраняется прежний средний заработок в течение двух недель с дня перевода.

