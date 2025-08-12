Переведення працівника — чи потрібна згода та як оплачується робота

Переведення працівника на іншу роботу можливе лише за його згодою, окрім виняткових випадків.

Посадовці управління інспекційної діяльності у Запорізькій області роз’яснили, у яких випадках роботодавець може перевести працівника на іншу роботу та як у таких випадках оплачується праця.

Що таке переведення на іншу роботу

Згідно з Кодексом законів про працю України (КЗпП), переведення на іншу роботу означає доручення працівникові завдань, які не відповідають його спеціальності, кваліфікації чи посаді, визначеній трудовим договором. Таке переведення, навіть на нижчеоплачувану посаду, не є звільненням, а лише зміною трудової функції.

Коли потрібна згода працівника

Відповідно до статті 32 КЗпП, переведення на іншу роботу можливе лише за згодою працівника.

Винятки, коли згода не потрібна

Стаття 33 КЗпП передбачає, що роботодавець може перевести працівника до одного місяця без його згоди, якщо:

необхідно відвернути або ліквідувати наслідки стихійного лиха, епідемій, епізоотій;

сталася виробнича аварія;

виникли інші обставини, що становлять загрозу життю чи нормальним умовам людей.

У такому випадку робота не повинна бути протипоказаною за станом здоров’я, а оплата здійснюється за виконану роботу, але не нижче середнього заробітку за попередньою посадою.

Гарантії при постійному переведенні

Якщо працівника переводять на іншу постійну нижчеоплачувану роботу, згідно зі статтею 114 КЗпП, за ним зберігається попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення.

