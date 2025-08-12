На покровском направлении принимаются меры для стабилизации ситуации, – Зеленский

Президент сообщил об активных действиях ВСУ на покровском направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об активных действиях по исправлению ситуации на покровском направлении фронта, в частности в районе Доброполья.

«Сегодня были доклады наших военных. Фронт, особенно Доброполье, Покровское направление. Там предприняты шаги, чтобы исправить ситуацию, я благодарен каждому подразделению, каждому нашему воину, которые сейчас уничтожают оккупанта», – подчеркнул Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что внимание уделяется и другим ключевым направлениям. «Позиции в Харьковской области, в Запорожье, в Сумской области – везде стараемся обеспечить Украине именно такую защиту, какая нужна», – добавил он.

Ранее сообщалось, что Генштаб рассказал о ситуации вблизи Доброполья и Покровска – оккупанты просочились в 4 села.

