На покровському напрямку вживаються заходи для стабілізації ситуації, – Зеленський

Президент повідомив про активні дії ЗСУ на покровському напрямку.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про активні дії для виправлення ситуації на покровському напрямку фронту, зокрема в районі Добропілля.

«Були сьогодні доповіді наших військових. Фронт, особливо Добропілля, покровський напрямок. Зроблені там кроки, щоб виправити ситуацію, я вдячний кожному підрозділу, кожному нашому воїну, які зараз знищують окупанта», – наголосив Зеленський.

Глава держави також підкреслив, що увага приділяється й іншим ключовим напрямкам. «Позиції на Харківщині, на Запоріжжі, на Сумщині – всюди стараємось забезпечити Україні саме такий захист, як потрібно», – додав він.

Раніше повідомлялося, Генштаб розповів про ситуацію поблизу Добропілля та Покровська – окупанти просочилися у 4 села.

