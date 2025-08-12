Практика судів
  1. В Україні

На покровському напрямку вживаються заходи для стабілізації ситуації, – Зеленський

20:29, 12 серпня 2025
Президент повідомив про активні дії ЗСУ на покровському напрямку.
На покровському напрямку вживаються заходи для стабілізації ситуації, – Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив про активні дії для виправлення ситуації на покровському напрямку фронту, зокрема в районі Добропілля.

«Були сьогодні доповіді наших військових. Фронт, особливо Добропілля, покровський напрямок. Зроблені там кроки, щоб виправити ситуацію, я вдячний кожному підрозділу, кожному нашому воїну, які зараз знищують окупанта», – наголосив Зеленський.

Глава держави також підкреслив, що увага приділяється й іншим ключовим напрямкам. «Позиції на Харківщині, на Запоріжжі, на Сумщині – всюди стараємось забезпечити Україні саме такий захист, як потрібно», – додав він.

Раніше повідомлялося, Генштаб розповів про ситуацію поблизу Добропілля та Покровська – окупанти просочилися у 4 села.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ війна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Президент Зеленський доручив уряду опрацювати можливість повторної вступної кампанії до вишів взимку

«Була ідея зокрема зимової вступної кампанії, щоб не доводилося чекати рік, якщо влітку не вдалося пройти», зазначив Президент.

Володимир Зеленський доручив уряду зняти обмеження на виїзд для чоловіків до 22 років

Президент доручив Кабміну опрацювати дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків до 22 років

Підвищення зарплат в апаратах судів: правовий комітет Ради вирішив поцікавитися у Кабміну, що там зі встановленням коефіцієнтів

Водночас Президент поки не підписав закон, який дозволяє застосувати коефіцієнти для підвищення зарплат працівникам апаратів судів в 2025 році.

Комітет рекомендував прийняти законопроект про підвищення окладу суддям місцевих судів до 90 тисяч грн за основу – Денис Маслов

Суддям місцевих судів можуть підвищити посадовий оклад до 90 тисяч грн.

Професія судді стає все більше жіночою – майже 55% суддів є жінками

Найбільшій гендерний дисбаланс спостерігається в судах першої інстанції.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду