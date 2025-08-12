Украина активно развивает собственную баллистическую программу – Зеленский

По словам Зеленского, в ближайшее время страна продолжит наращивать усилия в этом направлении, чтобы обеспечить технологический прорыв в производстве баллистических ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна достигает прогресса в развитии своей ракетной программы, в частности в направлении баллистических технологий.

«Продвигается то, что было анонсировано», – отметил Зеленский, отвечая на вопрос о перспективах программы.

«Мы сделали несколько шагов вперед в ракетной программе. Это такая большая сложная история под названием «украинская баллистика». У нас это появляется, на это нужны деньги. И это дополнительные деньги – они не входили в то двустороннее финансирование, которое у нас есть с партнерами. И мы работаем над увеличением именно в этом направлении», – пояснил он.

