Україна активно розвиває власну балістичну програму – Зеленський

За словами Зеленського, найближчим часом країна продовжить нарощувати зусилля у цьому напрямі, щоб забезпечити технологічний прорив у виробництві балістичних ракет.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна досягає прогресу в розвитку своєї ракетної програми, зокрема в напрямі балістичних технологій.

«Просувається те, що було анонсовано», – зазначив Зеленський, відповідаючи на запитання про перспективи програми.

«Ми маємо кілька кроків вперед в ракетній програмі. Це така велика складна історія під назвою «українська балістика». У нас це з'являється, на це потрібні гроші. І це додаткові гроші - вони не входили в те двостороннє фінансування, яке у нас є з партнерами. І ми працюємо над збільшенням саме в цьому напрямі», – пояснив він.

