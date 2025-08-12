В Украине с сентября стипендии вырастут до 23 700 грн – кто и сколько будет получать

Правительство повышает стипендии и расширяет поддержку молодежи.

Кабинет Министров Украины принял решение о значительном повышении президентских стипендий для учащихся и студентов, а также расширении программ поддержки молодежи. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

С 1 сентября 2025 года размер стипендий будет таким:

Учащиеся профессионально-технических заведений будут получать 6 320 грн.

Студенты колледжей и техникумов – 7 600 грн.

Студенты университетов – 10 000 грн.

Аспиранты – 23 700 грн.

Особое внимание уделено школьникам, которые успешно сдают Национальный мультипредметный тест (НМТ). Учащиеся, набравшие 185 баллов и выше, будут получать президентскую стипендию в размере 10 000 грн в год. Количество таких стипендий увеличено до 400.

Кроме того, правительство работает над расширением грантовых программ для молодежи. В частности, планируется увеличение суммы грантов для программы «Собственное дело» с 150 000 грн до 200 000 грн, чтобы поддержать молодых предпринимателей в запуске собственного бизнеса. В скором времени также будут представлены гранты для креативных индустрий, которые откроют новые возможности для развития молодежи.

