В Україні з вересня стипендії зростуть до 23 700 грн – хто та скільки отримуватиме

20:03, 12 серпня 2025
Уряд підвищує стипендії та розширює підтримку молоді.
Фото: mib.od.ua
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про значне підвищення президентських стипендій для учнів і студентів, а також розширення програм підтримки молоді. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

З 1 вересня 2025 року розмір стипендій буде таким:

  • Учні професійно-технічних закладів отримуватимуть 6 320 грн.
  • Студенти коледжів і технікумів – 7 600 грн.
  • Студенти університетів – 10 000 грн.
  • Аспіранти – 23 700 грн.

Особливу увагу приділено школярам, які успішно складають Національний мультипредметний тест (НМТ). Учні, які наберуть 185 балів і вище, отримуватимуть президентську стипендію в розмірі 10 000 грн на рік. Кількість таких стипендій збільшено до 400.

Окрім цього, уряд працює над розширенням грантових програм для молоді. Зокрема, планується збільшення суми грантів для програми «Власна справа» з 150 000 грн до 200 000 грн, щоб підтримати молодих підприємців у запуску власного бізнесу. Незабаром також буде презентовано гранти для креативних індустрій, які відкриють нові можливості для розвитку молоді.

