Отступление из Донецкой области означает путь России к новым областям Украины – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отступление украинских войск из неоккупированной части Донецкой области как условие для полного прекращения огня неприемлемо. Об этом он сказал во время встречи с журналистами.

«Мы не уйдем из Донбасса. Мы не можем этого сделать. Донбасс для россиян – это плацдарм для будущего нового наступления. Несколько лет – и у Путина будет открыт путь и на Запорожскую, и на Днепропетровскую области. И не только. Также на Харьков. Сейчас хотят подарить им примерно 9 тысяч квадратных километров, это около 30% всей Донецкой области (размер неоккупированной территории — ред.), и это плацдарм для новой агрессии», — подчеркнул Зеленский.

Президент также подтвердил, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом он ссылался на Конституцию Украины. «Я не собираюсь сдавать свою страну, потому что не имею на это права. И вопрос не в том, что я прячусь за Конституцией. Государство — это что, частная собственность? 30% Донецкой области — это что, моя частная собственность? Или ваша? Или чья-то?», — подчеркнул он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», народный депутат Галина Янченко заявила, что Украина никогда не пойдет на признание оккупированных территорий как российских.

