Отступление из Донецкой области означает путь России к новым областям Украины – Зеленский

20:54, 12 августа 2025
По словам Зеленского, 30% Донецкой области – плацдарм для новой агрессии России.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отступление украинских войск из неоккупированной части Донецкой области как условие для полного прекращения огня неприемлемо. Об этом он сказал во время встречи с журналистами.

«Мы не уйдем из Донбасса. Мы не можем этого сделать. Донбасс для россиян – это плацдарм для будущего нового наступления. Несколько лет – и у Путина будет открыт путь и на Запорожскую, и на Днепропетровскую области. И не только. Также на Харьков. Сейчас хотят подарить им примерно 9 тысяч квадратных километров, это около 30% всей Донецкой области (размер неоккупированной территории — ред.), и это плацдарм для новой агрессии», — подчеркнул Зеленский.

Президент также подтвердил, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом он ссылался на Конституцию Украины. «Я не собираюсь сдавать свою страну, потому что не имею на это права. И вопрос не в том, что я прячусь за Конституцией. Государство — это что, частная собственность? 30% Донецкой области — это что, моя частная собственность? Или ваша? Или чья-то?», — подчеркнул он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», народный депутат Галина Янченко заявила, что Украина никогда не пойдет на признание оккупированных территорий как российских.

