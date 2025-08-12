Практика судів
  1. В Україні

Відступ з Донеччини означає шлях Росії до нових областей України – Зеленський

20:54, 12 серпня 2025
За словами Зеленського, 30% Донецької області — плацдарм для нової агресії Росії.
Відступ з Донеччини означає шлях Росії до нових областей України – Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відступ українських військ із неокупованої частини Донецької області як умова для повного припинення вогню є неприйнятним. Про це він сказав під час зустрічі з журналістами.

«Ми не вийдемо з Донбасу. Ми не можемо зробити це. Донбас для росіян — це плацдарм для майбутнього нового наступу. Кілька років — і у Путіна буде відкритий шлях і на Запорізьку, і на Дніпропетровську області. І не тільки. Також на Харків. Зараз хочуть подарувати їм приблизно 9 тисяч квадратних кілометрів, це близько 30% всієї Донецької області (розмір неокупованої території — ред.), і це плацдарм для нової агресії», – наголосив Зеленський.

Президент також підтвердив, що під час розмови з президентом США Дональдом Трампом він посилався на Конституцію України. «Я не збираюся здавати свою країну, тому що не маю на це права. І питання не в тому, що я ховаюся за Конституцією. Держава - це що, приватна власність? 30% Донецької області - це що, моя приватна власність? Чи ваша? Чи когось?», – підкреслив він.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», народна депутатка Галина Янченко заявила, що Україна ніколи не піде на визнання окупованих територій як російських.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія Донбас війна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Президент Зеленський доручив уряду опрацювати можливість повторної вступної кампанії до вишів взимку

«Була ідея зокрема зимової вступної кампанії, щоб не доводилося чекати рік, якщо влітку не вдалося пройти», зазначив Президент.

Володимир Зеленський доручив уряду зняти обмеження на виїзд для чоловіків до 22 років

Президент доручив Кабміну опрацювати дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків до 22 років

Підвищення зарплат в апаратах судів: правовий комітет Ради вирішив поцікавитися у Кабміну, що там зі встановленням коефіцієнтів

Водночас Президент поки не підписав закон, який дозволяє застосувати коефіцієнти для підвищення зарплат працівникам апаратів судів в 2025 році.

Комітет рекомендував прийняти законопроект про підвищення окладу суддям місцевих судів до 90 тисяч грн за основу – Денис Маслов

Суддям місцевих судів можуть підвищити посадовий оклад до 90 тисяч грн.

Професія судді стає все більше жіночою – майже 55% суддів є жінками

Найбільшій гендерний дисбаланс спостерігається в судах першої інстанції.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду