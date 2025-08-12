Відступ з Донеччини означає шлях Росії до нових областей України – Зеленський

За словами Зеленського, 30% Донецької області — плацдарм для нової агресії Росії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відступ українських військ із неокупованої частини Донецької області як умова для повного припинення вогню є неприйнятним. Про це він сказав під час зустрічі з журналістами.

«Ми не вийдемо з Донбасу. Ми не можемо зробити це. Донбас для росіян — це плацдарм для майбутнього нового наступу. Кілька років — і у Путіна буде відкритий шлях і на Запорізьку, і на Дніпропетровську області. І не тільки. Також на Харків. Зараз хочуть подарувати їм приблизно 9 тисяч квадратних кілометрів, це близько 30% всієї Донецької області (розмір неокупованої території — ред.), і це плацдарм для нової агресії», – наголосив Зеленський.

Президент також підтвердив, що під час розмови з президентом США Дональдом Трампом він посилався на Конституцію України. «Я не збираюся здавати свою країну, тому що не маю на це права. І питання не в тому, що я ховаюся за Конституцією. Держава - це що, приватна власність? 30% Донецької області - це що, моя приватна власність? Чи ваша? Чи когось?», – підкреслив він.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», народна депутатка Галина Янченко заявила, що Україна ніколи не піде на визнання окупованих територій як російських.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.