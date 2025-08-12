Галина Янченко: Україна ніколи не визнає окуповані території російськими

Будь-яке визнання окупованих територій російськими є неприйнятним, наголосила народний депутат.

Народна депутатка Галина Янченко заявила, що Україна ніколи не піде на визнання окупованих територій як російських. Єдине, що може зробити українська влада, — офіційно визнавати їх окупованими, як це вже було зроблено у 2015 році щодо Криму та частини територій Донецької і Луганської областей. Про це вона зазначила у інтерв’ю каналу «Суперпозиція».

«Ми не можемо погодитися на будь-яке визнання окупованих територій російськими. Єдине, що ми можемо зробити, — визнати де-факто окуповані території окупованими, тому що так воно є. Це, зрештою, те, що Україна, попередній парламент, зробила по відношенню до Криму та частини окупованих територій Донеччини і Луганщини», — наголосила Янченко.

Вона застерегла, що будь-які домовленості, які можна розцінювати як «торгівлю територіями», несуть небезпеку для суспільства. За її словами, подібні ініціативи можуть спричинити серйозну напругу та призвести до негативних наслідків.

«Не можна приймати жодних рішень без референдуму», — підкреслила депутатка.

