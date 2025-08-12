Практика судов
  1. В Украине

Галина Янченко: Украина никогда не признает оккупированные территории российскими

16:18, 12 августа 2025
Любое признание оккупированных территорий российскими неприемлемо, подчеркнула народный депутат.
Галина Янченко: Украина никогда не признает оккупированные территории российскими
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Народный депутат Галина Янченко заявила, что Украина никогда не пойдет на признание оккупированных территорий как российских. Единственное, что может сделать украинская власть, — официально признавать их оккупированными, как это уже было сделано в 2015 году в отношении Крыма и части территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом она сообщила в интервью каналу «Суперпозиция».

«Мы не можем согласиться на какое-либо признание оккупированных территорий российскими. Единственное, что мы можем сделать, — признать де-факто оккупированные территории оккупированными, потому что так оно и есть. Это, в конце концов, то, что Украина, предыдущий парламент, сделала в отношении Крыма и части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей», — подчеркнула Янченко.

Она предостерегла, что любые договоренности, которые можно расценивать как «торговлю территориями», несут опасность для общества. По ее словам, подобные инициативы могут вызвать серьезное напряжение и привести к негативным последствиям.

«Нельзя принимать никаких решений без референдума», — отметила депутат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Президент Зеленский поручил правительству проработать возможность повторной вступительной кампании в вузы зимой

«Была идея, в частности, зимней вступительной кампании, чтобы не приходилось ждать год, если летом не удалось поступить», — отметил Президент.

Владимир Зеленский поручил правительству снять ограничения на выезд для мужчин до 22 лет

Президент поручил Кабмину проработать разрешение на выезд за границу для мужчин до 22 лет.

Повышение зарплат в аппаратах судов: правовой комитет Рады решил поинтересоваться у Кабмина, что там с установлением коэффициентов

В то же время Президент пока не подписал закон, который позволяет применить коэффициенты для повышения зарплат работникам аппаратов судов в 2025 году.

Комитет рекомендовал принять законопроект о повышении оклада судьям местных судов до 90 тысяч гривен за основу — Денис Маслов

Судьям местных судов могут повысить должностной оклад до 90 тысяч гривен.

Профессия судьи становится все более женской – почти 55% судей являются женщинами

Наибольший гендерный дисбаланс наблюдается в судах первой инстанции.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва