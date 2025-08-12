Галина Янченко: Украина никогда не признает оккупированные территории российскими

Любое признание оккупированных территорий российскими неприемлемо, подчеркнула народный депутат.

Народный депутат Галина Янченко заявила, что Украина никогда не пойдет на признание оккупированных территорий как российских. Единственное, что может сделать украинская власть, — официально признавать их оккупированными, как это уже было сделано в 2015 году в отношении Крыма и части территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом она сообщила в интервью каналу «Суперпозиция».

«Мы не можем согласиться на какое-либо признание оккупированных территорий российскими. Единственное, что мы можем сделать, — признать де-факто оккупированные территории оккупированными, потому что так оно и есть. Это, в конце концов, то, что Украина, предыдущий парламент, сделала в отношении Крыма и части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей», — подчеркнула Янченко.

Она предостерегла, что любые договоренности, которые можно расценивать как «торговлю территориями», несут опасность для общества. По ее словам, подобные инициативы могут вызвать серьезное напряжение и привести к негативным последствиям.

«Нельзя принимать никаких решений без референдума», — отметила депутат.

