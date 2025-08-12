Как общественной организации открыть филиал — пошаговая инструкция

Пошаговая инструкция для организаций, как в соответствии с законом открыть, изменить или закрыть филиал в Украине.

Расширение деятельности — важный этап развития любой общественной организации. Чтобы официально работать в других городах или областях, ОО может создать обособленные подразделения — филиалы или представительства. Это позволяет быть ближе к целевой аудитории, расширять сеть партнеров и привлекать новых участников.

В то же время, процесс имеет четкое юридическое регулирование. Если действовать по установленным правилам, зарегистрировать филиал можно без сложностей.

Южное межрегиональное управление Министерства юстиции предлагает рассмотреть все пошагово.

Правовая основа: На что мы опираемся?

Закон Украины «Об общественных объединениях» — определяет саму возможность ОО иметь обособленные подразделения. Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований» (далее — Закон о госрегистрации) — устанавливает процедуру и перечень документов для регистрации. Приказ Министерства юстиции Украины от 05.03.2012 № 368/5 — утверждает требования к наименованию.

Ключевые характеристики обособленного подразделения

Прежде чем начинать, важно понимать правовой статус филиала:

Не является отдельным юридическим лицом. Обособленное подразделение действует от имени головной организации и не имеет собственной гражданской правоспособности (за исключением редких случаев, прямо предусмотренных законом).

Действует на основе устава ОО. Все полномочия, цели и задачи филиала вытекают из устава материнской организации.

Решение о создании принято высшим руководящим органом вашей ОО (например, Общим собранием) в порядке, определенном вашим уставом.

Наименование имеет четкие требования. Согласно приказу Минюста № 368/5, название должно содержать:

Слово «филиал» или «представительство».

Полное название головной организации, которая его создала (например, Филиал Общественной организации «Светлые сердца» в г. Днепр).

Пошаговый алгоритм регистрационных действий

Документы для государственной регистрации подаются в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или соответствующее территориальное управление Министерства юстиции по месту нахождения головной организации. Документы подает лично руководитель головной общественной организации либо уполномоченное им лицо на основании нотариально удостоверенной доверенности.

Государственная регистрация создания филиала

Правовая основа: часть 18 статьи 17 Закона о госрегистрации.

Необходимые документы:

Заявление о государственной регистрации создания обособленного подразделения. Используется Форма 5, утвержденная приказом Минюста.

Решение уполномоченного органа управления вашей ОО о создании филиала. Подается экземпляр оригинала или нотариально заверенная копия протокола общего собрания (или другого органа, определенного уставом).

Важно: В протоколе о создании филиала четко зафиксируйте:

Решение о создании обособленного подразделения.

Его полное наименование и местонахождение.

Назначение руководителя филиала и определение его полномочий.

2. Государственная регистрация изменений в сведения о филиале

Если вы меняете название, место расположения или руководителя филиала, эти данные необходимо внести в Единый государственный реестр (ЕГР).

Правовая основа: часть 19 статьи 17 Закона о госрегистрации.

Необходимый документ:

Заявление о государственной регистрации изменений в сведения об обособленных подразделениях, содержащиеся в ЕГР. Для этого также используйте соответствующий раздел Формы 5.

3. Государственная регистрация прекращения филиала

Если филиал выполнил свою миссию или его деятельность признана нецелесообразной, его необходимо официально закрыть.

Правовая основа: часть 20 статьи 17 Закона о госрегистрации.

Необходимые документы:

- Заявление о государственной регистрации прекращения обособленного подразделения.

Решение о прекращении должно быть принято ОО, но для регистрации не подается.

- Соблюдение этой инструкции обеспечивает юридически правильное оформление деятельности ваших филиалов или представительств и позволяет вам сосредоточиться на главном — достижении целей вашей общественной организации.

