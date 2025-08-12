Як громадській організації відкрити філію — покрокова інструкція

Покрокова інструкція для громадських організацій, як відповідно до закону відкрити, змінити або закрити філію в Україні.

Розширення діяльності — важливий етап розвитку будь-якої громадської організації. Щоб офіційно працювати в інших містах чи областях, ГО може створити відокремлені підрозділи — філії або представництва. Це дозволяє бути ближчими до цільової аудиторії, розширювати мережу партнерів і залучати нових учасників.

Водночас, процес має чітке юридичне регулювання. Якщо діяти за встановленими правилами, зареєструвати філію можна без складнощів.

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції пропонує розглянути все покроково.

Правова основа: На що ми спираємось?

Закон України «Про громадські об'єднання» — визначає саму можливість ГО мати відокремлені підрозділи. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі — Закон про держреєстрацію) — встановлює процедуру та перелік документів для реєстрації. Наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5 — затверджує вимоги до найменування.

Ключові характеристики відокремленого підрозділу

Перш ніж починати, важливо розуміти правовий статус філії:

Не є окремою юридичною особою. Відокремлений підрозділ діє від імені головної організації і не має власної цивільної правоздатності (за винятком рідкісних випадків, прямо передбачених законом).

Діє на основі статуту ГО. Усі повноваження, цілі та завдання філії випливають зі статуту материнської організації.

Рішення про створення ухвалено вищим керівним органом вашої ГО (наприклад, Загальними зборами) у порядку, визначеному вашим статутом.

Найменування має чіткі вимоги. Згідно з наказом Мін'юсту № 368/5, назва повинна містити:

- Слово «філія» або «представництво» .

- Повну назву головної організації, яка її створила (наприклад, Філія Громадської організації «Світлі серця» у м. Дніпро ).

Покроковий алгоритм реєстраційних дій

Документи для державної реєстрації подаються до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або відповідного територіального управління Міністерства юстиції за місцем знаходження головної організації. Документи подає особисто керівник головної громадської організації або уповноважена ним особа на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

1. Державна реєстрація створення філії

Правова основа: частина 18 статті 17 Закону про держреєстрацію.

Необхідні документи:

- Заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу. Використовується Форма 5, затверджена наказом Мін'юсту.

- Рішення уповноваженого органу управління вашої ГО про створення філії. Подається примірник оригіналу або нотаріально засвідчена копія протоколу загальних зборів (чи іншого органу, визначеного статутом).

Важливо: У протоколі про створення філії чітко зафіксуйте:

Рішення про створення відокремленого підрозділу.

Його повне найменування та місцезнаходження.

Призначення керівника філії та визначення його повноважень.

2. Державна реєстрація змін до відомостей про філію

Якщо ви змінюєте назву, місце розташування або керівника філії, ці дані необхідно внести до Єдиного державного реєстру (ЄДР).

Правова основа: частина 19 статті 17 Закону про держреєстрацію.

Необхідний документ:

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлені підрозділи, що складаються в ЄДР. Для цього також використовуйте відповідний розділ Форми 5.

3. Державна реєстрація припинення філії

Якщо філія виконала свою місію або її діяльність визнана недоцільною, її необхідно офіційно закрити.

Правова основа: частина 20 статті 17 Закону про держреєстрацію.

Необхідні документи:

- Заява про державну реєстрацію припинення відокремленого підрозділу.

Рішення про припинення має бути винесене ГО, але для реєстрації не подається.

- Дотримання цієї інструкції забезпечує юридично-правильне оформлення діяльності ваших філій або представництв та дозволяє вам зосередитися на головному — досягти результатів мети вашої громадської організації.

