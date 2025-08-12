Практика судов
Новая система оценки состояния здоровья, заменившая МСЭК, охватила 300 больниц и 6 тысяч врачей

19:44, 12 августа 2025
В Украине обновили правила оценки здоровья гражданских и военных.

Фото: ukrinform
В Украине успешно внедряется новая система оценки повседневного функционирования, которая заменила устаревшую систему медико-социальной экспертизы (МСЭК). Об этом сообщила заместительница министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич в эфире телемарафона.

По ее словам, к работе в новой системе привлечено 300 многопрофильных больниц и около 6 тысяч врачей-практиков, которые сформировали экспертные команды. «Мы привлекли специалистов, которые ежедневно работают с пациентами и могут лучше оценить их состояние и ограничения», – отметила Карчевич.

С начала 2025 года система обработала 290 тысяч решений, из которых 45 тысяч касались дел, перешедших от старой системы МСЭК. Новая модель оценки применяется как для гражданских, так и для раненых военных, хотя имеет определенные различия. В частности, для военных направление на оценку может выдавать не только лечащий врач, но и военно-врачебные комиссии.

