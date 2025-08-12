Практика судів
Нова система оцінювання стану здоров’я, яка замінила МСЕК, охопила 300 лікарень і 6 тисяч лікарів

19:44, 12 серпня 2025
В Україні оновили правила оцінювання здоров’я цивільних і військових.
В Україні успішно впроваджується нова система оцінювання повсякденного функціонування, яка замінила застарілу систему медико-соціальної експертизи (МСЕК). Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич в ефірі телемарафону.

За її словами, до роботи в новій системі залучено 300 багатопрофільних лікарень та близько 6 тисяч лікарів-практиків, які сформували експертні команди. «Ми залучили фахівців, які щодня працюють із пацієнтами і можуть краще оцінити їхній стан та обмеження», – зазначила Карчевич.

З початку 2025 року система обробила 290 тисяч рішень, із яких 45 тисяч стосувалися справ, що перейшли від старої системи МСЕК. Нова модель оцінювання застосовується як для цивільних, так і для поранених військових, хоча має певні відмінності. Зокрема, для військових направлення на оцінювання може видавати не лише лікуючий лікар, а й військово-лікарські комісії.

військові МСЕК

