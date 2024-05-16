Замах на Фіцо: в якому стані прем'єр-міністр Словаччини

Роберт Фіцо переніс операцію.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, в якого вчора, 15 травня, стріляли, переніс операцію після нападу. Наразі він перебуває у лікарні. Про це повідомляє Aktuality.

Віце-прем'єр і міністр навколишнього середовища Словаччини Томаш Тараба заявив, що життю Фіцо нічого не загрожує. За його словами, одна з куль потрапила у живіт прем'єр-міністра, інша - у суглоб (ймовірно, у суглоб руки).

При цьому деякі словацькі політики стверджують, що стан Роберта Фіцо важкий. ЗМІ зазначають, що на прем'єра чекає довге відновлення.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 15 травня прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поранили під час стрілянини.

Також ми публікували перше відео після замаху на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо.

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