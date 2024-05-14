Парламент Грузии окончательно принял скандальный закон об «иноагентах»

Парламент Грузии в третьем чтении принял закон об иностранном влиянии, в стране развернулись протесты.

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Парламент Грузии одобрил законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в третьем и окончательном чтении. «За» законопроект проголосовали 84 депутата, «против» - 30, сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили, пишет Agenzia Nova. Однако для вступления в силу закон должен быть подписан президентом Саломе Зурабишвили, которая является одной из самых ярых противников этого законопроекта.

В случае подписания закона он существенно ограничит деятельность СМИ и неправительственных организаций, принадлежащих иностранным лицам или получающих финансирование из-за рубежа. Это вызвало беспокойство среди международных партнеров Грузии.

Представитель Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано во время ежедневной пресс-конференции отметил, что принятие этого закона станет серьезным препятствием на пути вступления Грузии в Европейский Союз.

«Мы уже четко выразили свою позицию относительно закона, который является очень опасным для европейских амбиций Грузии. Мы ожидаем, что политическое руководство Грузии не будет продолжать. Ожидания ЕС и его стран-членов очень четкие. Принятие этого закона станет серьезным препятствием для Грузии на пути к европейской перспективе«», - сказал Стано.

Тем временем, на улицах Грузии вспыхнули массовые протесты. Полиция уже арестовала 38 человек за нарушение общественного порядка. Пресс-секретарь МВД Армении сообщил, что все задержанные активисты были доставлены в полицейские участки из-за невыполнения законных требований полиции. Митингующие собрались на центральной площади Сахарова возле правительственных зданий, а полиция пыталась помешать перекрытию близлежащих дорог.

Напомним, накануне депутаты Европарламента призвали забрать у Грузии кандидатство на вступление в ЕС из-за принятия закона об «иноагентах».

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