Грузія може втратити статус кандидата в ЄС: у Єврокомісії пояснили процедуру

Напередодні депутати Європарламенту закликали забрати у Грузії кандидатство на вступ до ЄС через ухвалення закону про «іноагентів».

Грузія може втратити статус кандидата на членство у Європейському союзі через ухвалення закону про «іноагентів». Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано роз’яснив, за якою процедурою у Грузії теоретично можуть забрати кандидатський статус на вступ до ЄС.

За його словами, для ухвалення такого рішення потрібна одностайність усіх-держав членів, а також – відповідна пропозиція, подана Європейською комісією.

«Будь-які рішення, що стосуються процесу вступу, керуються та ухвалюються державами-членами за принципом одностайності. Іншими словами, ЄС – коли мова йде про шлях приєднання окремих країн-кандидатів – ухвалює рішення про кожен наступний крок у цьому процесі одноголосно», – сказав речник на брифінгу в Брюсселі.

«Це відбувається на основі рекомендації Європейської комісії, а потім – на основі обговорень та рішень, які ухвалюють одноголосно країни-члени», – додав Стано.

Отже, якщо котрась із країн ЄС буде проти того, аби карати Грузію, то країну не зможуть позбавати кандидатського статусу. Глава угорського уряду Віктор Орбан є найближчим союзником чинної грузинської влади у ЄС.

Як стало відомо напередодні, понад 30 депутатів Європарламенту закликали віцепрезидента Єврокомісії і главу дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС. Про це повідомив проект SOVA.

На думку євродепутатів, спроби змусити замовкнути мирних демонстрантів і застосувати силу у процесі прийняття російського аналога закону про «іноагентів» вийшли за межі дозволеного.

«Така поведінка ще більше посилила напруженість та поляризацію у грузинській політиці та суспільстві», – наголосили вони.

Європарламентарі вказують, що ці дії суперечать 9 крокам ЄК, викладеним у контексті набуття кандидатського статусу, і що ці події більше не можна ігнорувати.

Нагадаємо, що парламент Грузії 1 травня підтримав у другому читанні законопроект про «іноагентів», який викликав численні протести в країні. Остаточне третє голосування заплановане на середину травня.

Слід зазначити, що у Тбілісі люди масово протестують проти цього законопроекту.

Додамо, що у США розкритикували законопроект про «іноагентів», який пройшов друге читання у Грузії.

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