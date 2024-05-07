Грузия может потерять статус кандидата в ЕС: в Еврокомиссии объяснили процедуру

Накануне депутаты Европарламента призвали забрать у Грузии кандидатство на вступление в ЕС из-за принятия закона об «иноагентах».

Грузия может потерять статус кандидата на членство в Европейском союзе из-за принятия закона об «иноагентах». Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано разъяснил, по какой процедуре в Грузии теоретически могут забрать кандидатский статус на вступление в ЕС.

По его словам, для принятия такого решения нужно единодушие всех государств членов, а также – соответствующее предложение, поданное Европейской комиссией.

«Любые решения, касающиеся процесса вступления, руководствуются и принимаются государствами-членами по принципу единодушия. Другими словами, ЕС – когда речь идет о пути присоединения отдельных стран-кандидатов – принимает решение о каждом последующем шаге в этом процессе единогласно», – сказал спикер на брифинге в Брюсселе.

«Это происходит на основе рекомендации Европейской комиссии, а затем – на основе обсуждений и решений, принимаемых единогласно странами-членами», – добавил Стано.

Следовательно, если одна из стран ЕС будет против того, чтобы наказывать Грузию, то страну не смогут лишать кандидатского статуса. Глава венгерского правительства Виктор Орбан является ближайшим союзником действующих грузинских властей в ЕС.

Как стало известно накануне, более 30 депутатов Европарламента призвали вице-президента Еврокомиссии и главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС. Об этом сообщил проект SOVA.

По мнению евродепутатов, попытки заставить замолчать мирных демонстрантов и применить силу в процессе принятия российского аналога закона об «иноагентах» вышли за пределы дозволенного.

«Такое поведение еще больше усилило напряженность и поляризацию в грузинской политике и обществе», – подчеркнули они.

Европарламентарии указывают, что эти действия противоречат 9 шагам ЕК, изложенным в контексте обретения кандидатского статуса, и что эти события больше нельзя игнорировать.

Напомним, что парламент Грузии 1 мая поддержал во втором чтении законопроект об "иноагентах", вызвавший многочисленные протесты в стране.

Следует отметить, что в Тбилиси люди протестуют против этого законопроекта.

Добавим, что в США раскритиковали законопроект об «иноагентах», прошедшем второе чтение в Грузии.

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