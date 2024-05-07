Практика судов
  1. В мире

Грузия может потерять статус кандидата в ЕС: в Еврокомиссии объяснили процедуру

14:47, 7 мая 2024
Накануне депутаты Европарламента призвали забрать у Грузии кандидатство на вступление в ЕС из-за принятия закона об «иноагентах».
Грузия может потерять статус кандидата в ЕС: в Еврокомиссии объяснили процедуру
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Грузия может потерять статус кандидата на членство в Европейском союзе из-за принятия закона об «иноагентах». Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано разъяснил, по какой процедуре в Грузии теоретически могут забрать кандидатский статус на вступление в ЕС.

По его словам, для принятия такого решения нужно единодушие всех государств членов, а также – соответствующее предложение, поданное Европейской комиссией.

«Любые решения, касающиеся процесса вступления, руководствуются и принимаются государствами-членами по принципу единодушия. Другими словами, ЕС – когда речь идет о пути присоединения отдельных стран-кандидатов – принимает решение о каждом последующем шаге в этом процессе единогласно», – сказал спикер на брифинге в Брюсселе.

«Это происходит на основе рекомендации Европейской комиссии, а затем – на основе обсуждений и решений, принимаемых единогласно странами-членами», – добавил Стано.

Следовательно, если одна из стран ЕС будет против того, чтобы наказывать Грузию, то страну не смогут лишать кандидатского статуса. Глава венгерского правительства Виктор Орбан является ближайшим союзником действующих грузинских властей в ЕС.

Как стало известно накануне, более 30 депутатов Европарламента призвали вице-президента Еврокомиссии и главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС. Об этом сообщил проект SOVA.

По мнению евродепутатов, попытки заставить замолчать мирных демонстрантов и применить силу в процессе принятия российского аналога закона об «иноагентах» вышли за пределы дозволенного.

«Такое поведение еще больше усилило напряженность и поляризацию в грузинской политике и обществе», – подчеркнули они.

Европарламентарии указывают, что эти действия противоречат 9 шагам ЕК, изложенным в контексте обретения кандидатского статуса, и что эти события больше нельзя игнорировать.

Напомним, что парламент Грузии 1 мая поддержал во втором чтении законопроект об "иноагентах", вызвавший многочисленные протесты в стране.

Следует отметить, что в Тбилиси люди протестуют против этого законопроекта. 

Добавим, что в США раскритиковали законопроект об «иноагентах», прошедшем второе чтение в Грузии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прокурор считал, что участие обвиняемого с использованием собственных технических средств в судебном заседании в режиме видеоконференции противоречит УПК — что решил ВС

Как подчеркнул Кассационный уголовный суд, судебное производство может осуществляться в режиме видеоконференции во время трансляции из другого помещения, в том числе находящегося вне помещения суда, и с помощью собственных технических средств.

Как кандидаты на должности судей апелляционных судов и ВАКС будут сдавать тестовые задания: комментарий ВККС

Тестовые задания будут обнародованы вместе с ответами, а выполнять их будут кандидаты на компьютерах.

Кабмин продлил срок действия отсрочок, предоставленных в связи с бронированием, еще на месяц

Сроки действия отсрочек от призыва, предоставленных военнообязанным соответствующими решениями Минэкономики в связи с бронированием, не закончившихся на день принятия этого решения, продлеваются автоматически на один месяц.

Работник предприятия забронирован, но при обновлении данных в ТЦК и прохождении ВЛК получил повестку – в Комитете пояснили, почему так происходит

Если предприятие несвоевременно «перебронирует» своего сотрудника, ТЦК имеет полное юридическое право его мобилизовать – в подкомитете Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности состоялось обсуждение вопросов бронирования.

Как и что происходит на самом деле с конкурсами в апелляционные суды и в Высший антикоррупционный суд: рассказывают члены ВККС

В ВККС рассказали «Судебно-юридической газете», чего ожидать от ВККС в ближайшие месяцы и как Комиссия готовится к конкурсным процедурам.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна П'єнта
    Інна П'єнта
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Ольга Склярук
    Ольга Склярук
    суддя Східного апеляційного господарського суду