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У Києві водій у стані алкогольного сп'яніння намагався втекти від патрульних: відео

08:44, 8 травня 2024
Патрульні помітили автомобіль Audi, водій якого не користувався покажчиками повороту.
У Києві водій у стані алкогольного сп'яніння намагався втекти від патрульних: відео
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У Києві під час патрулювання у Солом'янському районі патрульні поліцейські помітили автомобіль Audi, водій якого не користувався покажчиками повороту під час зміни напрямку руху.

Відтак, інспектори вирішили зупинити авто, проте водій не виконав вимогу поліцейських, прискорився та спробував втекти. Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

Правоохоронці розпочали переслідування. Коли ж зупинили автівку, у водія патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували йому пройти огляд за допомогою приладу Драгер.

«Результат майже у 10 разів перевищив норму — 1,90 проміле», - зазначають у поліції.

Відтак патрульні відсторонили водія від керування, склали на нього протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою у стані сп'яніння) та за ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку), а також винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення ПДР) КУпАП.

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