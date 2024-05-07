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У Міноборони назвали посади в армії, на які зберігається найбільший попит

15:17, 7 травня 2024
У рекрутингових центрах наразі є понад 2000 вакансій.
У Міноборони назвали посади в армії, на які зберігається найбільший попит
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Уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець назвав посади, на які найбільший попит у рекрутингових центрах.

За його словами, у центрах наразі є понад 2000 вакансій.

«Це безпосередньо ті, які зібрали центри рекрутингу з військових частин, пункт постійної дислокації яких перебуває у відповідному регіоні, де знаходиться центр», - пояснив Бежевець в ефірі телемарафону.

Він додав, що ще приблизно 10 тисяч різних вакансій розмістили зараз онлайн безпосередньо військові частини.

«Це те поле вакансій, з якого може підбирати людині те, що її цікавить. З цих понад 10 000 вакансій можна підібрати різні конкретні вакансії, які максимально близькі за фахом, за досвідом, за баченням людини», - зазначив Бежевець.

Водночас представник Міноборони підкреслив, що потреба є насамперед у бойових частинах, які безпосередньо беруть участь у стримуванні агресора, в бойових діях.

Зокрема, йдеться про такі вакансії: водії, механіки, стрільці, оператори всіх видів озброєння, обслуга артилеристів, оператори БПЛА, бойові медики.

«І не тільки бойові, а загалом медики. Окремий шлях зараз для медиків створений, щоб людина, яка має хоча б базову освіту, могла в армію зайти саме на посаду, яка передбачає саме медичну допомогу», - сказав уповноважений МОУ з рекрутингу.

Також, за його словами, є велика кількість вакансій в армії, які пов’язані з логістикою, обслуговуванням і ремонтом. Окрім цього, є вакансії на штабні посади.

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