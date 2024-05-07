В Минобороны назвали должности в армии, на которые сохраняется наибольший спрос

В рекрутинговых центрах сейчас более 2000 вакансий.

Уполномоченный Министерства обороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец назвал должности, на которые наибольший спрос в рекрутинговых центрах.

По его словам, в центрах сейчас более 2000 вакансий.

«Это непосредственно те, которые собрали центры рекрутинга из воинских частей, пункт постоянной дислокации которых находится в соответствующем регионе, где находится центр», - пояснил Бежевец в эфире телемарафона.

Он добавил, что еще около 10 тысяч различных вакансий разместили сейчас онлайн непосредственно воинские части.

«Это то поле вакансий, из которого может подбирать человеку то, что его интересует. Из этих более 10 000 вакансий можно подобрать разные конкретные вакансии, максимально близкие по специальности, по опыту, по видению человека», - отметил Бежевец.

В то же время представитель Минобороны подчеркнул, что потребность прежде всего в боевых частях, непосредственно участвующих в сдерживании агрессора, в боевых действиях.

В частности, речь идет о таких вакансиях: водители, механики, стрелки, операторы всех видов вооружения, обслуга артиллеристов, операторы БПЛА, боевые медики.

«И не только боевые, а вообще медики. Отдельный путь сейчас для медиков создан, чтобы человек, имеющий хотя бы базовое образование, мог в армию зайти именно на должность, которая предусматривает медицинскую помощь», - сказал уполномоченный МОУ по рекрутингу.

Также, по его словам, есть большое количество вакансий в армии, связанных с логистикой, обслуживанием и ремонтом. Кроме того, есть вакансии на штабные должности.

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