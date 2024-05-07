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В Киеве три объекта культурного наследия войдут в реестр недвижимых памятников Украины

20:46, 7 мая 2024
Контрактовый дом, Старый и Новый академические корпуса получат статус национального значения.
В Киеве три объекта культурного наследия войдут в реестр недвижимых памятников Украины
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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Три выдающихся объекта культурного наследия могут получить статус национального значения, внесенные в Государственный реестр недвижимых памятников Украины благодаря инициативе прокуратуры, сообщает Киевская городская прокуратура.

Начало этой истории положил иск Подольской окружной прокуратуры в Киевский окружной административный суд в июле 2023 года. В этом иске просили занести в Государственный реестр недвижимых памятников Украины три объекта культурного наследия, находящихся на историческом Подоле.

В результате рассмотрения дела Министерством культуры и информационной политики Украины было решено добровольно выполнить требования прокурора и подать на рассмотрение Кабинета Министров Украины проект постановления о внесении этих объектов в реестр.

Объекты, которые станут частью национального культурного наследия, включают "Контрактовый дом", датируемый 1817 годом (ул. Межигорская, 1), "Старый академический корпус", построенный в период с 1703 по 1740 годы (ул. Г.Сковороды, 2), и "Новый академический корпус", построенный с 1822 до 1846 года (ул. Г.Сковороды).

После принятия соответствующего постановления Кабинетом Министров Украины эти объекты культурного наследия получат статус памятников национального значения и будут охраняться в соответствии с законодательством.

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