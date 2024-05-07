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Глава МВД Игорь Клименко представил два новых сервиса для военных

14:41, 7 мая 2024
7 мая запустили е-кабинет пострадавшего и горячую линию соцзащиты.
Глава МВД Игорь Клименко представил два новых сервиса для военных
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Министр внутренних дел Игорь Клименко представил два сервиса для военнослужащих и работников органов системы МВД – е-кабинет пострадавшего и горячую линию соцзащиты. Их запустили во вторник, 7 мая.

Первый сервис – электронный кабинет пострадавшего на сайте МВД Украины. Там военнослужащие НГУ, ГПСУ, полицейские, ГСЧС, которые имеют статус пострадавших, а также члены их семей могут получить доступ к своим учетным данным и оставить запрос на медицинскую, психологическую, юридическую помощь. Необходимо зарегистрироваться в Едином окне для граждан.

Кроме того, начинает работу контактный центр по вопросам социальной защиты — 1536. Специалисты горячей линии с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 будут консультировать о получении психологической, медицинской и денежной помощи, начислении льгот, назначении пенсии и т.д.

«Доступная и понятная государственная социальная политика — это то, что мы должны гарантировать нашим Героям», — подчеркнул Игорь Клименко.

Ранее стало известно, Минобороны запустило онлайн-калькулятор денежного довольствия военнослужащих ВСУ.

Как писала «Судебно-юридическая газета» ранее, Кабинет Министров Украины обновил систему выплат военнослужащим, которые находятся на передовой. По словам спикера Министерства обороны старшего лейтенанта Дмитрия Лазуткина, теперь воины, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, будут иметь право на повышенные выплаты.

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