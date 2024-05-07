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Глава МВС Ігор Клименко представив два нові сервіси для військових

14:41, 7 травня 2024
7 травня запустили е-кабінет постраждалого і гарячу лінію соцзахисту.
Глава МВС Ігор Клименко представив два нові сервіси для військових
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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко представив два сервіси для військовослужбовців та працівників органів системи МВС – е-кабінет постраждалого і гарячу лінію соцзахисту. Їх запустили у вівторок, 7 травня.

Перший сервіс — електронний кабінет постраждалого на сайті МВС України. Там військовослужбовці НГУ, ДПСУ, поліцейські, ДСНСники, які мають статус постраждалих, а також члени їхніх родин, можуть отримати доступ до своїх облікових даних та залишити запит на медичну, психологічну, юридичну допомогу. Необхідно лише зареєструватися в Єдиному вікні для громадян.

Крім того розпочинає роботу контактний центр з питань соціального захисту — 1536. Фахівці гарячої лінії з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 консультуватимуть щодо отримання психологічної, медичної та грошової допомоги, нарахування пільг, призначення пенсії тощо.

«Доступна та зрозуміла державна соціальна політика — це те, що ми маємо гарантувати нашим Героям», — наголосив Ігор Клименко.

Раніше стало відомо, що Міноборони запустило онлайн-калькулятор грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

Як писала «Судово-юридична газета» раніше, Кабінет Міністрів України оновив систему виплат військовослужбовцям, які перебувають на передовій. За словами речника Міністерства оборони старшого лейтенанта Дмитра Лазуткіна, тепер воїни, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, матимуть право на підвищені виплати.

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