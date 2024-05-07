Уряд скасував обмеження розрахунків за імпорт: що зміниться для підприємців

Україна лібералізує розрахунки за імпорт товарів та послуг.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів України прийняв рішення скасувати постанову про обмеження розрахунків за імпортними операціями, що була запроваджена на початку війни з росією. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Постанова №153, яка обмежувала ввезення всіх імпортних товарів, залишаючи лише винятки для медикаментів, палива та зброї, була скасована з метою створення сприятливих умов для здійснення імпорту товарів та забезпечення потреб національних підприємств у складних умовах військової агресії.

«Уряд ухвалює дуже важливе рішення в цьому напрямку. Ми скасовуємо постанову Кабінету Міністрів №153, яка обмежувала розрахунки за імпорт товарів і послуг. Така лібералізація відкриє нові можливості для українських підприємців — виходити на нові ринки, посилювати український експорт, створювати нові проєкти та нові робочі місця в Україні», — зазначив Шмигаль.

Зазначається, що в економічна політика України має два глобальні завдання:

Перше — це програми підтримки бізнесу та стимулювання економічної активності.

Друге — це створити бізнес-клімат, де підприємці можуть реалізувати всі свої можливості та амбіції.

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