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Уряд скасував обмеження розрахунків за імпорт: що зміниться для підприємців

14:23, 7 травня 2024
Україна лібералізує розрахунки за імпорт товарів та послуг.
Уряд скасував обмеження розрахунків за імпорт: що зміниться для підприємців
Джерело фото: kmu.gov.ua
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Кабінет Міністрів України прийняв рішення скасувати постанову про обмеження розрахунків за імпортними операціями, що була запроваджена на початку війни з росією. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Постанова №153, яка обмежувала ввезення всіх імпортних товарів, залишаючи лише винятки для медикаментів, палива та зброї, була скасована з метою створення сприятливих умов для здійснення імпорту товарів та забезпечення потреб національних підприємств у складних умовах військової агресії.

«Уряд ухвалює дуже важливе рішення в цьому напрямку. Ми скасовуємо постанову Кабінету Міністрів №153, яка обмежувала розрахунки за імпорт товарів і послуг. Така лібералізація відкриє нові можливості для українських підприємців — виходити на нові ринки, посилювати український експорт, створювати нові проєкти та нові робочі місця в Україні», — зазначив Шмигаль.

Зазначається, що в економічна політика України має два глобальні завдання:

  • Перше — це програми підтримки бізнесу та стимулювання економічної активності.
  • Друге — це створити бізнес-клімат, де підприємці можуть реалізувати всі свої можливості та амбіції.

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