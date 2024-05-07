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СБУ викрила мережу агентів фсб, що готували вбивство Зеленського та Буданова

14:13, 7 травня 2024
СБУ попередила плани фсб із ліквідації Президента України Володимира Зеленського, голови СБУ Василя Малюка і очільника ГУР Кирила Буданова
СБУ викрила мережу агентів фсб, що готували вбивство Зеленського та Буданова
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Служба безпеки заявляє, що викрила агентів фсб, які готували вбивство Володимира Зеленського та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.

За інформацією СБУ, реалізувати плани мала агентурна мережа, яку завчасно викрила Служба безпеки за сприяння керівництва Управління державної охорони. До складу мережі, діяльність якої фсб курувала з москви, входили двоє полковників УДО, які «зливали» секретну інформацію рф.

Так, ворог активно розробляв плани із ліквідації Президента України. Одним із завдань агентурної мережі фсб був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони Президента, котрі б могли взяти Главу держави в заручники, а згодом його вбити.

Окрім Володимира Зеленського ворог планував ліквідувати Голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців.

У СБУ пишуть, що ліквідацію очільника ГУР Кирила Буданова збирались провести перед Великоднем.

«План ворога був наступний: спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати ворогу інформацію. За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. Після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі задля знищення слідів застосування дрона.

Озброєння для агента забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва FPV-дрони, заряди до РПГ-7, а також протипіхотні міни МОН-90», - пишуть у Службі та додають, що СБУ зафіксувала як поїздки полковника УДО за дронами та вибухівкою до іншого регіону України, так і розмови потенційного виконавця теракту із «куратором» з фсб.

Про спецоперацію знало обмежене коло осіб, а її хід контролював особисто Голова СБУ Василь Малюк. За його словами, «теракт, який мав стати подарунком путіну до інаугурації, насправді став провалом російської спецслужби».

У підозрюваних провели обшуки, під час яких виявили та вилучили відповідні засоби ураження, а також інші докази злочинної діяльності. Наразі їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту).

Підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

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