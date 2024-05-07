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СБУ разоблачила сеть агентов фсб, которые готовили убийство Зеленского и Буданова

14:13, 7 мая 2024
СБУ предупредила планы фсб по ликвидации Президента Украины Владимира Зеленского, главы СБУ Василия Малюка и руководителя ГУР Кирилла Буданова
СБУ разоблачила сеть агентов фсб, которые готовили убийство Зеленского и Буданова
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Служба безопасности заявляет, что разоблачила агентов фсб, готовивших убийство Владимира Зеленского и других представителей высшего военно-политического руководства государства.

По информации СБУ, реализовать планы должна была агентурная сеть, заблаговременно разоблаченная Службой безопасности при содействии руководства Управления государственной охраны. В состав сети, деятельность которой фсб курировала из москвы, входили два полковника УГО, которые «сливали» секретную информацию рф.

Да, враг активно разрабатывал планы по ликвидации Президента Украины. Одной из задач агентурной сети фсб был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране Президента, которые могли бы взять Главу государства в заложники, а потом его убить.

Кроме Владимира Зеленского враг планировал ликвидировать Главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других высокопоставленных должностных лиц.

В СБУ пишут, что ликвидацию главы ГУР Кирилла Буданова собирались провести перед Пасхой.

«План врага был следующим: первоначально завербованный агент должен был наблюдать за перемещением охраняемого лица и передавать врагу информацию. По координатам дома, где должно было находиться должностное лицо, планировалось нанести ракетный удар. Затем собирались атаковать дроном оставшихся на месте поражения людей. После этого россияне планировали попасть еще одной ракетой, в том числе для уничтожения следов применения дрона.

Вооружение для агента обеспечил полковник УГО, который лично привез в Киев FPV-дроны, заряды в РПГ-7, а также противопехотные мины МОН-90», - пишут в Службе и добавляют, что СБУ зафиксировала как поездки полковника УГО за дронами и взрывчаткой в другой регион Украины, так и разговоры потенциального исполнителя теракта с «куратором» с фсб.

О спецоперации знал ограниченный круг лиц, а ее ход контролировал лично Глава СБУ Василий Малюк. По его словам, «теракт, который должен стать подарком путину к инаугурации, на самом деле стал провалом российской спецслужбы».

У подозреваемых провели обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты соответствующие средства поражения, а также другие доказательства преступной деятельности. В настоящее время им сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к террористическому акту).

Подозреваемым избрана мера пресечения – содержание под стражей. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

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