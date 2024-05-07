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Правительство отменило ограничения расчетов за импорт: что изменится для предпринимателей

14:23, 7 мая 2024
Украина либерализует расчеты за импорт товаров и услуг.
Правительство отменило ограничения расчетов за импорт: что изменится для предпринимателей
Источник фото: kmu.gov.ua
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Кабинет Министров Украины принял решение отменить постановление об ограничении расчетов по импортным операциям, которое было введено в начале войны с Россией. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Постановление №153, которое ограничивало ввоз всех импортных товаров, оставляя лишь исключения для медикаментов, топлива и оружия, было отменено с целью создания благоприятных условий для осуществления импорта товаров и обеспечения потребностей национальных предприятий в сложных условиях военной агрессии.

"Правительство принимает очень важное решение в этом направлении. Мы отменяем постановление Кабинета Министров №153, которое ограничивало расчеты за импорт товаров и услуг. Такая либерализация откроет новые возможности для украинских предпринимателей - выходить на новые рынки, усиливать украинский экспорт, создавать новые проекты и новые рабочие места в Украине", - отметил Шмыгаль.

Отмечается, что в экономическая политика Украины имеет две глобальные задачи:

- Первое - это программы поддержки бизнеса и стимулирования экономической активности.

- Второе - это создать бизнес-климат, где предприниматели могут реализовать все свои возможности и амбиции..

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