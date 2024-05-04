Міноборони запустило онлайн-калькулятор грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ

З його допомогою можна розрахувати грошове забезпечення за основними видами виплат військовослужбовцям ЗСУ.

Міністерство оборони України запустило сайт соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців та членів їх сімей. Про це повідомляє пресслужба відомства.

На платформі користувачі мають змогу розрахувати грошове забезпечення за основними видами виплат військовослужбовцям Збройних Сил України, скориставшись онлайн-калькулятором. Знайти його можна за посиланням.

Також можуть отримати інформацію щодо:

порядку нарахування та виплати грошового забезпечення;

одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності або загибелі (смерті) військовослужбовця;

інших соціальних гарантій військовослужбовцям та членам їх сімей.

Раніше стало відомо, що забезпечення одного військовослужбовця ЗСУ коштує $30 тисяч, або ж 1,2 млн гривень.

Як писала «Судово-юридична газета» раніше, Кабінет Міністрів України оновив систему виплат військовослужбовцям, які перебувають на передовій. За словами речника Міністерства оборони старшого лейтенанта Дмитра Лазуткіна, тепер воїни, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, матимуть право на підвищені виплати.

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