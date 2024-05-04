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Як подати заявку на бюджетну субсидію на одиницю оброблюваних угідь на звільнених територіях: алгоритм дій

18:07, 4 травня 2024
Покрокова інструкція із подання заявки на підтримку.
Як подати заявку на бюджетну субсидію на одиницю оброблюваних угідь на звільнених територіях: алгоритм дій
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У Державному аграрному реєстрі триває приймання заявок на окрему бюджетну субсидію на одиницю оброблюваних угідь (1 га) на звільнених територіях.

Міністерство аграрної політики та продовольства роз’яснило, як подати заявку на бюджетну субсидію на одиницю оброблюваних угідь на звільнених територіях.

Як подати заявку?

  • Ознайомитись з умовами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.2022 No 918.
  •  Увійти у кабінет сільгосптоваровиробника на сайті dar.gov.ua.
  •  У разі відсутності кабінету в ДАР, зареєструватись.
  •  Перевірити актуальність даних у розділі “Дані сільгоспвиробника” (правий верхній куток Кабінету). Контактний телефон, додатковий номер телефону, електронна пошта, адреса для листування (для фізичних осіб), номер банківського рахунку мають бути актуальними на момент подання заявки! Увага: Банківський рахунок має бути дійсним і належати заявнику!
  • Переконатись, що програма підтримки є доступною - вона має бути присутньою у розділі “Доступні програми підтримки”. У випадку відсутності програми перевірити площу сільськогосподарських земель у користуванні у розділі“Земельні ділянки”/”Інформація з реєстрів”: у користуванні за даними системи має бути не менше 1 га і не більше 120 га земель сільськогосподарського призначення. Потрібно також перевірити наявність звіту про вирощувані культури за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 у розділі “Діяльність та активності”.
  • Визначити ділянки, які відповідають критеріям програми (тобто ті, які розташовані на території дії програми, перебувають у вашій власності або користуванні та є оброблюваними) та занотувати їхні кадастрові номери.Ділянки, що підпадають під критерії програми, матимуть спеціальні маркери зеленого (звільнені) або сірого (можливі бойові дії) кольору у колонці “Статус”напроти кожної ділянки.
  • У розділі “Діяльність та активності” ще раз перевірити звіт про вирощувані культури за період з 01.01.2024 по 31.12.2024. Площа культур у звіті має бути не меншою, ніж площа обраних ділянок, але не більшою, ніж 120 га.
  • Натиснути “Подати заявку” напроти програми підтримки у розділі “Доступні програми”.
  • Ще раз уважно ознайомитись з інформацією про програму та її Умовами у нормативному документі й натиснути “Далі”.
  • Обрати зі списку, що з’явиться, земельні ділянки, на обробку яких ви хочете одержати підтримку. Ділянки мають відповідати умовами Програми! Увага: На всю площу обраних ділянок мають бути заповнені відомості про площу вирощуваних культур у розділі “Діяльність та активності” за період з 01.01.2024 по 31.12.2024. Будьте уважними, обрані ділянки долучаються до заявки та не підлягають зміні.
  • На наступному кроці потрібно перевірити загальну площу обраних вами ділянок та надати дозвіл Укрдержфонду на доступ до даних у кабінеті Сільгоспвиробника і натиснути “Подати заявку”.
  • До уваги ФОПів: програма запропонує вам обрати чи подаєтесь ви як ФОП, чияк фізична особа. Якщо основний КВЕД вашого ФОП аграрний, оберіть подати заявку як ФОП, якщо ні - оберіть подати заявку як фізична особа.
  • Заповнити анкету, ознайомитись з умовами договору з Укрдержфондом та підписати Заяву про приєднання до Договору та Заяву про напрями за допомогою Електронного підпису.
  • Підписати Заявку на отримання коштів за формою, затвердженою Мінагрополітики, за допомогою Електронного підпису та очікувати на зворотний зв’язок від Укрдержфонду.
  • Відстежувати етапи проходження заявки можна у розділі “Мої заявки упрограмах”. Усі важливі повідомлення про проходження заявки будутьприходити у розділ “Мої повідомлення” у кабінеті в ДАР.

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