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Как подать заявку на бюджетную субсидию на единицу обрабатываемых угодий на освобожденных территориях: алгоритм действий

18:07, 4 мая 2024
Пошаговая инструкция по подаче заявки в поддержку.
Как подать заявку на бюджетную субсидию на единицу обрабатываемых угодий на освобожденных территориях: алгоритм действий
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В Государственном аграрном реестре продолжается прием заявок на отдельную бюджетную субсидию на единицу обрабатываемых угодий (1 га) на освобожденных территориях.

Министерство аграрной политики и продовольствия разъяснило, как подать заявку на бюджетную субсидию на единицу возделываемых угодий на освобожденных территориях.

Как подать заявку?

  • Ознакомиться с условиями Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поддержки фермерским хозяйствам и другим производителям сельскохозяйственной продукции, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16.08.2022 No 918.
  •   Войти в кабинет сельхозтоваропроизводителя на сайте dar.gov.ua.
  •   В случае отсутствия кабинета в ГАР, зарегистрироваться.
  •   Проверить актуальность данных в разделе Данные сельхозпроизводителя (правый верхний уголок Кабинета). Контактный телефон, дополнительный номер телефона, электронная почта, адрес для переписки (для физических лиц), номер банковского счета должны быть актуальны на момент подачи заявки! Внимание: Банковский счет должен быть действительным и принадлежать заявителю!
  • Убедитесь, что программа поддержки доступна - она должна присутствовать в разделе “Доступные программы поддержки”. В случае отсутствия программы проверить площадь сельскохозяйственных земель в пользовании в разделе "Земельные участки"/"Информация по реестрам": в пользовании по данным системы должно быть не менее 1 га и не более 120 га земель сельскохозяйственного назначения. Следует также проверить наличие отчета о выращиваемых культурах за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 в разделе “Деятельность и активность”.
  • Определить участки, которые соответствуют критериям программы (т.е. те, которые расположены на территории действия программы, находятся в вашей собственности или пользовании и являются обрабатываемыми) и записывать их кадастровые номера. серого (возможные боевые действия) цвета в колонке "Статус" напротив каждого участка.
  • В разделе "Деятельность и активность" еще раз проверить отчет о выращиваемых культурах за период с 01.01.2024 по 31.12.2024. Площадь культур в отчете должна быть не меньше площади выбранных участков, но не больше 120 га.
  • Щелкните “Подать заявку” напротив программы поддержки в разделе “Доступные программы”.
  • Еще раз внимательно ознакомиться с информацией о программе и ее Условиями в нормативном документе и нажать Далее.
  • Выбрать из появившегося списка земельные участки, на обработку которых вы хотите получить поддержку. Участки должны отвечать условиям Программы! Внимание: На всю площадь выбранных участков должны быть заполнены сведения о площади выращиваемых культур в разделе "Деятельность и активность" за период с 01.01.2024 по 31.12.2024. Будьте внимательны, выбранные участки приобщаются к заявке и не подлежат изменению.
  • На следующем шаге нужно проверить общую площадь выбранных вами участков и предоставить разрешение Укргосфонду на доступ к данным в кабинете Сельхозпроизводителя и нажать "Подать заявку".
  • Вниманию ФЛП: программа предложит вам выбрать или представляетеся вы как ФЛП, как физическое лицо. Если основной КВЭД вашего ФЛП аграрный, выберите подать заявку как ФЛП, если нет – выберите подать заявку как физическое лицо.
  • Заполнить анкету, ознакомиться с условиями договора с Укргосфондом и подписать Заявление о присоединении к Договору и Заявление о направлениях с помощью электронной подписи.
  • Подписать Заявку на получение средств по форме, утвержденной Минагрополитики, с помощью Электронной подписи и ожидать обратной связи от Укргосфонда.
  • Отслеживать этапы прохождения заявки можно в разделе "Мои заявки в программах". Все важные сообщения о прохождении заявки будут приходить в раздел Мои сообщения в кабинете в ГАР.

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