Может ли пациент звонить по телефону семейному врачу, когда тот в отпуске: разъяснение НСЗУ

Заключенная декларация не дает права пациентам на безлимитное время врача.

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Семейный врач, как и другие работники, имеет право на отпуск. Так что то, что во время отпуска семейного врача пациент все равно может ему/ей звонить, является мифом, объясняют в Нацслужбе здоровья.

В НСЗУ отмечают, что заключенная декларация не дает права пациентам на безлимитное время врача. А опасения остаться без необходимой медицинской помощи на время отпуска своего семейного врача безосновательны.

В Нацслужбе здоровья объясняют, что на время отпуска одного врача заведение первичной медицинской помощи обеспечивает его замену на другого. Независимо от того, государственная это амбулатория, частный центр или врач-ФЛП.

У врача, работающего на замене, пациент может рассчитывать на весь объем услуг, входящий в пакет первичной медпомощи, поэтому не следует беспокоить своего семейного врача во время отпуска.

Если вопрос не срочный, можно дождаться возвращения врача. Если ситуация безотлагательна, можно обратиться в «скорую» или отправиться в приемное отделение больницы, что работает круглосуточно. Если же проблема не экстренная, но ждать невозможно, советуют обращаться к врачу, назначенному на замену.

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