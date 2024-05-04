Зачислят ли страховой стаж украинцам, работавшим за границей

Теперь для определения права на пенсию будет учитываться страховой стаж, полученный в других странах, даже если с этой страной не заключено соглашение о пенсионном обеспечении.

В Министерстве социальной политики рассказали, будет ли засчитываться страховой стаж, который украинцы получили в других странах.

Так, Верховная Рада приняла законопроект №9453, который решает сразу несколько проблемных вопросов с назначением пенсий, возникших у наших граждан из-за начала полномасштабной российской агрессии.

«После широкомасштабного вторжения рф Украина разорвала дипломатические отношения со страной-агрессором. Контакты и документооборот между государственными учреждениями – в т.ч. Пенсионными фондами – были прекращены, а обмен документами, удостоверяющими продолжительность трудового стажа и суммы заработка – невозможен», – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что украинцы, переехавшие в Украину с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей, не могли выполнить требование действующего до сих пор требования закона – подтвердить, что они не получают пенсию от пенсионных органов рф, и соответственно получить назначение пенсии в Украине.

«Кроме того, рф и Украина вышли из Соглашения между государствами-участниками снг о гарантиях прав граждан этих стран по пенсионному обеспечению. В связи с этим украинцы, которые часть своей профессиональной жизни работали в рф, Беларуси, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, упустили возможность включать периоды такой работы в свой страховой стаж в Украине. Это, в свою очередь, приводило к уменьшению их пенсионных прав и соответственно размеров пенсии (или вообще лишало право на назначение пенсии)», – говорится в сообщении.

В Минсоцполитики объяснили, что принятый законопроект упрощает механизм возобновления выплаты пенсий для крымчан, поскольку отменено требование получения информации от Пенсионного фонда рф.

Теперь человеку, который переехал из Крыма, достаточно подать заявление, в котором указать, что он не получает пенсию в Крыму и желает его получать в Украине. Для расчета пенсии можно предоставить трудовую книжку или пенсионное дело (если она есть на руках). Никаких подтверждений от Пенсионного фонда страны-агрессора не требуется.

Также в ведомстве добавили, что теперь для определения права на пенсию будет учитываться страховой стаж, полученный в других странах, даже если с этой страной не заключено соглашение о пенсионном обеспечении.

Например, человек по возвращении из Италии сможет засчитать период работы в этой стране для определения права на назначение пенсии в Украине в 60, 63 или 65 лет.

«Для этого необходимо будет предоставить Пенсионному Фонду документ, подтверждающий работу за пределами Украины», - пояснили в Минсоцполитики.

В ведомстве подчеркнули, что для определения размера пенсии будут учитываться только взносы/ЕСВ, уплаченные в Украине (т.н. «пропорциональный» принцип начисления пенсии).

«То есть размер назначенной пенсии будет зависеть от количества уплаченных в Украине страховых взносов (чем больше размер взносов – тем больше пенсия) и стажа работы, который человек наработал до 1 января 2024 года, а время выхода на пенсию будет учитывать работу как в Украине, так и за границей», – говорится в сообщении.

Также в страховой стаж в Украине не будет относиться работа на страну-агрессора после 2014 года.

«Закон предусматривает не относиться к страховому стажу с 19 февраля 2014 года периоды военной службы в силовых структурах, незаконных вооруженных или военизированных формированиях, судебных или правоохранительных органах государства-агрессора на временно оккупированных территориях, а также добровольное занятие должностей в незаконных органах власти», – резюмировали в ведомстве.

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