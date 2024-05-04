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В Словении проведут референдум, где проголосуют за эвтаназию и выращивание каннабиса

23:30, 4 мая 2024
Референдум состоится 9 июня, если Конституционный суд не решит иначе.
В Словении проведут референдум, где проголосуют за эвтаназию и выращивание каннабиса
Источник фото: sloveniatimes.com
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В Словении 9 июня состоится референдум о легализации эвтаназии, выращивании каннабиса и введении преференциального голосования на общенациональных выборах, если Конституционный суд не решит иначе.

Референдум пройдет одновременно с выборами депутатов Европейского парламента.

Об этом сообщает «The Slovenia Times».

Крупнейшая партия правящей коалиции Движение «Свобода» предложило объединить референдумы с выборами, чтобы повысить явку. Оппозиция безуспешно пыталась перенести референдум на 24 ноября, когда должно состояться инициированное ею голосование о строительстве нового ядерного реактора.

Теперь оппозиция пытается оспорить проведение референдума через Конституционный суд, отмечая, что вопрос об эвтаназии якобы противоречит положению в Конституции о гарантиях права на жизнь.

Вопрос о каннабисе был существенно изменен во время парламентского процесса: от первоначального предложения по поддержке выращивания, переработки, продажи и использования каннабиса в медицинских целях до двух отдельных вопросов относительно поддержки избирателями культивирования и обработки каннабиса конопли для медицинских целей, а также «выращивания и хранения конопли для ограниченного личного использования».

Вопрос изменили после того, как парламентская юридическая служба напомнила инициаторам, что продажа и использование конопли в медицинских целях уже разрешены, но не выращивание.

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